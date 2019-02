Espoolainen Natasha palasi kotiin, kun pihalla pyöri poliisi etsimässä suden jälkiä – "Totta kai tuli sellainen pelko"

– Sanoin, että apua, onko täällä ollut murtovarkaita! Sitten poliisi kysyi, että olenko sattumalta nähnyt suurehkoa koiraeläintä. Sanoin että en, meillä on vain pieni koira, Nordström-Huotari kertoo.

Iso koira vai susi?



– Mutta sitten ajattelin, että nykyään kuulee paljon tarinoita siitä, kuinka isot koirat ovat hyökänneet kimppuun ja raadelleet. Että ehkä isokokoinen koira on kadonnut, Nordström-Huotari kertoo ensireaktiostaan.

Laittoivat kuvan Facebookiin



Koska kyseessä on urbaani asuinalue, Nordström-Huotari jakoi kuvan paikallisissa Facebook-ryhmissä tiedottaakseen muille.

He päättivät varmuuden vuoksi hakea lapsen koulusta, ettei tämän tarvinnut liikkua bussilla.

Huoli heräsi



– Meilläkin on pieni koira ja oma pieni piha, missä koira voi itsekseen olla. Totta kai tuli sellainen pelko, että jos on pieniä kissoja ja koiria tai lapsia. Eihän se nyt varmaankaan ihmisen kimppuun kävisi, mutta tuollaisen pienen eläimen saattaisi raadella.

– No ei täällä nyt varmaan aleta ainakaan mitään aseita tai muita pitämään! Pitää vain olla varuillaan, jos tulee tällaisia havaintoja, niin on hyvä että ihmiset tietävät niistä, Nordström-Huotari sanoo.

Nuoret yksilöt liikkuvat keväällä



– Se kuuluu susien vuosikiertoon, nuoret yksilöt liikkuvat tähän aikaan. Se on ihan normaalia.

Sudet urbanisoituvat



– Se on poliittinen päätös, ja sen mukaan mennään. Siinä periaatteessa susikonfliktit tulevat lisääntymään. Kun sudet lisääntyvät, niin kohtaamisia tulee olemaan enemmän. Kaikki riista, myöskin sudet, urbanisoituu, ja näitä kohtaamisia tulee olemaan enemmän ja enemmän.



Luonnonvarakeskuksen raportin mukaan maaliskuussa 2018 Uudellamaalla oli kaksi susireviiriä, joissa yksilöitä on havaittu alle kymmenen. Kanta-arvio annetaan maaliskuussa, koska silloin on eniten aineistoa arvion tekemiseen.