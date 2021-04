Miksi susia suojellaan, jos ne tappavat koiria? – ministeri Jari Leppä vastaa lukijoiden susikysymyksiin

"Ovatko sudet vaaraksi?”

– Susi on petoeläin, suurpeto. Se on ravintoketjun huipulla. Sillä ei ole luontaisia vihollisia. Kyllä se periaatteessa on vaaraksi. Se ottaa saaliiksi sen, minkä se saa. Se on suden luonto, Leppä sanoo.