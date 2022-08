Susijengin Shawn Hopkins siirtyy Romaniaan – "Muutama lisäaskel"

– Tämä merkitsee mulle koripalloilijana todella paljon. Kesällä on menty kentällä paljon eteenpäin ja tämän sopimuksen myötä muutama lisäaskel. Tämä on hieno mahdollisuus kehittyä ja näyttää mitä kesällä on tehty ja tavoitteeni on olla aina parempi kuin edellisellä kaudella, Hopkins kertoi tiedotteessa.