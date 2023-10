Susijengin takamies solmi sopimuksen Ranskaan

Le Portel on aloittanut liigakauden yhdellä voitolla ja viidellä tappiolla. Seura hankki Maxhunin pelintekijäosastolleen korvaamaan Benoit Manginia, joka on loppuvuoden sivussa jalkaleikkauksen takia.



– Mulle on täysin uusi asema lähteä uuteen joukkueeseen kolmikuukautisella sopimuksella, mutta otan sen mielenkiintoisena haasteena, Maxhuni sanoi Koripalloliiton tiedotteessa.



Hyvinkään Pontevan kasvatti Maxhuni pelasi viime kaudella Saksan Bundesliigan Crailsheim Merlinsissä 11,8 pisteen, 4,0 syötön ja 1,3 levypallon ottelukeskiarvoilla. Sitä ennen hän edusti Hollannin Den Boschia.



Maxhuni on pelannut Susijengissä 46 maaottelua.