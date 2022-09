Susijengi pakkovoiton edessä EM-parketilla, luottopelaajalta väkevä viesti omilleen – "Ei me voida näin pelata"

Suomi on ajautunut kolmen pelatun EM-ottelun jälkeen tukalaan paikkaan. Susijengi on tällä hetkellä kiinni lohkonsa viimeisessä jatkopaikassa neljäntenä, mutta tiistainen vastustaja Tshekki vaanii takana tasapistein.

Asetelma on selkeä. Tappioon ei ole varaa. Tilanne on hyvin tiedossa myös joukkueen keskuudessa.

– Tiedämme, että on iso peli. Tshekki pelaa kotiyleisön edessä, mutta onneksi meilläkin on omat fanit. Halli tulee varmaan olemaan täynnä. Otetaan siitä voitto. Tulee olemaan tärkeä peli molemmille joukkueille, konkari Petteri Koponen toteaa.

– Pakkovoitto, mutta me emme ole tässä yksin. Tässä on moni suomalainen mukana ja se auttaa meitä. Halli on kuulemma tulossa täyteen. Kyllä me tulemme tästä ja näytämme, kuka Susijengi on, Edon Maxhuni sanoo.