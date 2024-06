Susi tappoi mediapersoona Iida Ketolan lampaan: "Piha olikin täynnä vieraita ihmisiä ja poliiseja"

Mediapersoona ja kampaaja Iida Ketola kertoi 26. kesäkuuta Instagramissa, että yksi hänen lampaistaan, Valdemar nimeltään, on joutunut suden tappamaksi. Tapahtuneesta on kulunut jo viikkoja, mutta Ketolan on ollut vaikeaa puhua asiasta edes kaikille lähipiirissään.