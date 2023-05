Maria Veitola hauskuuttaa somessa Kardashian-Jenner-kuvapareilla: "Nautittiin taas tyttöjen kanssa"

Juontaja-toimittaja Maria Veitola hauskuuttaa jälleen Instagram-kuvillaan , jotka hän jakoi 29. toukokuuta. Kuvissa hän jäljittelee humoristisesti Kardashian-Jenner-perheen naisten asuja Met-gaalassa. Tapahtuma on vuosittain järjestettävä varainhankintagaala, joka järjestetään New Yorkissa.

Ensimmäisessä kuvaparissa Veitolan kanssa on Kim Kardashian , toisessa Kylie Jenner ja kolmannessa Kendall Jenner . Kardashianin ja Jennereiden kuvat on otettu tämän vuoden Met-gaalassa.

Omissa kuvissaan Veitola on pukeutunut ainakin jonkinlaiseen pressuun, punaiseen sadetakkiin ja siniseen kerrastoon.

– Ihan mieletön METsä GALA oli viikonloppuna. Nautittiin taas tyttöjen kanssa niin, kun saatiin laittautua ja edustaa. Ihanaa on elämä METsässä, Veitola kirjoitti kuvien yhteyteen.

Paikkakunnaksi hän on merkannut kuviinsa Muuramen, joten oletettavasti kuvat on otettu Keski-Suomessa.

Julkaisu on herättänyt seuraajissa hilpeyttä.

Veitola on tehnyt vastaavia postauksia ennenkin saaden niistä myös kritiikkiä . Muun muassa mediapersoona Iida Ketola otti omalla Instagram-tilillään kantaa 5. maaliskuuta.

– Kiitos Maria Veitola, kun muistutat omalla tavallasi, että kaikilla on oikeus poseerata juuri niin kuin tykkää ilman pelkoa siitä, että mitä jos joku feministi nauraakin mun tavalle tuoda itseäni esille, Ketola kirjoitti.

– Mun mielestä tää on edelleen itsensä nostamista "nättejä tyttöjä" polkemalla. Oikea feministi antaisi kaikkien poseerata just niin kuin he haluavat eikä koittaisi tehdä niistä huumoria, Ketola kirjoitti Instagram-julkaisussaan.