Surututkija Rikospaikassa: Henkirikosten uhrien omaiset kokevat itse saaneensa elinkautisen

– Selkeä hoitopolku puuttuu. Kun kriisiapua on annettu, pappi ja poliisi on käynyt, kukaan terveydenhuolto-organisaatiosta ei tämän jälkeen ota koppia surevista läheisistä, ja he voivat jäädä hyvinkin yksin. Surevat itse eivät välttämättä ota yhteyttä auttajatahoihin, vaikka avun tarve on suuri. Siksi muutosta tarvittaisiinkin, että tukea tarjottaisiin organisaatioista päin eikä odotettaisi sitä, että sureva soittaa.