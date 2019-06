Surullinen luku: Tuhansia kotieläimiä hylätään luontoon, vaikka laki kieltää heitteillejätön – ”On ymmärrettävä, että eläin on yhtä lailla tunteva olento"

– Tilanne on huolestuttav.a. Lemmikkiä hankittaessa tulisi valmistautua siihen, että sitä täytyy hoitaa lomalle lähdettäessäkin, sanoo Turun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Taru Säteri.

– Monesti meille tuleva kissa on tiineenä. Eli silloin yhden kissan sijasta on hylätty koko perheellinen kissoja, kertoo eläinsuojeluvalvoja Heidi Leyser-Kopra Turun kaupungilta.

Laki tiukkana hylkäämisestä



Suomessa laki kieltää eläimen hylkäämisen. Eläinten heitteillejättöä on kuitenkin vaikea valvoa.

– Kyllä se totta kai on vaikeaa valvoa, kun koskaan ei tiedä, millä mielellä ihminen on jättämässä eläintä missäkin tilanteessa, avaa tilanteen problematiikkaa ylikomisario ja sektorinjohtaja Mika Peltola Lounais-Suomen poliisista.

– Eläinsuojelulaki lähtee siitä, että eläimen omistaja pitää sitä kuin perheenjäsentä antamalla sille kodin, turvan, lämmön ja ruoan. Eläimen omistaja on vastuussa siitä, että eläin saa turvallisen kodin, jatkaa Peltola.

– On ymmärrettävä, että eläin on yhtä lailla tunteva olento. Perusasiat on pystyttävä myös eläimelle turvaamaan, selventää Säteri.