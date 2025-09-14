Ammattinyrkkeilyssä aikoinaan loistanut britti-iskijä Ricky Hatton on kuollut, kertoi uutistoimisto Press Association sunnuntaina. Hatton oli 46-vuotias.

Hatton löydettiin kuolleena kotoaan Englannin Hydessä. Manchesterin alueen poliisin mukaan kuolemassa ei epäillä rikosta.

Hatton voitti ammattilaisena 45 ottelua ja hävisi vain kolme. Hän voitti maailmanmestaruuden ylemmässä kevytsarjassa sekä välisarjassa, ja voitti urallaan muun muassa Kostya Tszyun ja Jose Luis Castillon. Tappiot hän kärsi sarjojen legendoille Floyd Mayweatherille ja Manny Pacquaiolle.

Ricky Hatton (vas.) kohtasi Floyd Mayweatherin vuonna 2007.PA Images

Hatton otteli viimeisen kerran vuonna 2012. Hän kertoi uran jälkeen avoimesti mielenterveysongelmistaan. Tänä kesänä hän julisti palaavansa ammattilaiskehiin, suunniteltuaan ottelua Eisa Al-Dahia vastaan joulukuun alussa.