Ellie-Jean Coffeyn videosta syttyi skandaali ja australialainen surffaaja sai jopa tappouhkauksia. Hän korjaa nyt väärinkäsitystä pyhään järveen ulostamisesta.

Ellie-Jean Coffey, 30, julkaisi tuoreeltaan videon, jossa hän kyykisteli housut kintuissa tarpeillaan veneen reunassa. Menestynyt australialaissurffaaja oli todellisuudessa Länsi-Australiassa Kimberleyn alueella, mutta asiasta levisi karmeat mittasuhteet saanut väärinymmärrys.

Video levisi viraaliksi ja pyöri myös uutisissa Intiassa. Coffey alkoi saada jopa tappouhkauksia intialaisilta ihmisiltä – naista syytettiin hänen suureksi hämmästyksekseen ulostamisesta pyhään järveen Intian Udaipurissa. Australialaista kutsuttiin myös amerikkalaiseksi turistiksi.

– Niin hullua ja järjetöntä, Coffey sanoi News.com.au:lle.

– Minulle sanottiin, että minut pitäisi karkottaa Intiasta, vaikka en ole koskaan edes käynyt siellä.

"Kyse ykköshädästä"

Coffey selvitti, että kyse oli tavallisesta päivästä, jolloin hänelle iski vessahätä risteilyllä Kimberleyssä.

– Minun piti mennä tarpeilleni, ja kyse oli ykköshädästä, haluan tehdä sen selväksi.

Siis virtsaamisesta. Ulostamista ei tapahtunut.

Coffey myös raportoi, että yleensä hänen perheensä käyttää ämpäriä tai pysähtyy satamien vessoihin, mutta hän päätti sillä kertaa virsata pikaisesti laidan yli.

– Lähellä oli 1,5–2-metrinen krokotiili, joten otin riskin pitäen sitä silmällä.

Ystävä kaivoi puhelimensa esiin ja kuvasi hetken videolle hauskana hetkenä vesiltä.

Käsistä lähti

Kyseistä laineita nostattanutta hetkeä on katsottu miljoonia kertoja. Coffey on yrittänyt puhdistaa mainettaan, ja hän on julkaissut eri kuvakulmasta uuden videon, jossa näkyy selvästi, että hän virtsaa, mutta rapaa on tullut edelleen valtoimenaan.

– Haluan oikaista: olen australialainen: tämä on Australian erämaata – TÄMÄ EI OLLUT INTIASSA, Coffey kirjoitti pätkän yhteyteen.

Coffey näki fiaskossa huumoriarvoakin, mutta sanoi tapauksen olleen myös jossain määrin nöyryyttävä.

– On niin villiä, miten nopeasti valhe voi levitä internetissä. En voi uskoa, että se riistäytyi noin käsistä.

Surffauksen parissa ammattilaisuraa luonut Coffey sijoittui hopealle nuorten maailmanmestaruuskilpailuissa Panamassa vuonna 2012.