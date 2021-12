Suojelupoliisin apulaispäällikkö Jonna Turusen mukaan tapaus on poikkeuksellinen.

– Ylipäätään terrorismirikosten esitutkintoja meillä on hyvin vähän. Nyt on kyseessä ensimmäinen äärioikeistoon liittyvä terrorismirikostutkinta, Turunen kommentoi Kymmenen uutisten haastattelussa perjantaina.

Propaganda leviää verkossa kansainvälisesti

Äärioikeistolaisen liikehdinnän voimistuminen on heijastunut myös Suomeen. Uhkana nähdään verkossa tapahtuva toiminta, jolla on olennainen rooli radikalisaatiossa.

– Keskeistä ehkä on, että kansainvälisyys mahdollistaa sen, että verkostot ovat helposti löydettävissä ja siellä sitten pystytään sitä propagandaa jakamaan ja tukemaan ja edistämään sitä kautta terroristista toimintaa.

Ryhmä ei vaikuta suojelupoliisin terrorismin uhka-arvioon, joka on ollut neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Supon mukaan tutkinta on jo huomioitu uhka-arviossa, ja se on keskeisesti vaikuttanut siihen.