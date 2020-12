Tämä kaikki äärioikeistoon liittyvistä vakavista rikosepäilyistä nyt tiedetään – poliisi ei kiistä Ohisalon ja valtakunnansyyttäjän nimien esilläoloa

Äärioikeistoon liittyvässä rikosepäilyssä on kohdistettu pakkokeinoja vajaaseen kymmeneen epäiltyyn henkilöön, kertoo tutkinnanjohtaja Sanna Springare keskusrikospoliisista.

Hänen mukaansa ketään ei ole tällä hetkellä vangittuna. Tutkinnanjohtaja ei MTV Uutisten haastattelussa suostu tarkemmin kommentoimaan, millaisia pakkokeinoja epäiltyihin on kohdistetu. Springare ei tässä vaiheessa tutkintaa myöskään kommentoi, onko epäillyillä aiempaa rikostaustaa.

– Poliisin näkökulmasta ei ole konkreettista uhkaa, joten näkisin, että uhka on silloin ainakin hyvin hyvin matala. Tietenkin meillä on koko ajan tutkinta käynnissä, joten jos jotain viitteitä tulisi, tottakai me puutumme välittömästi, hän sanoo STT:n haastattelussa.