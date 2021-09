Suojelupoliisin mukaan Suomeen kohdistuu jatkuvia valtiollisia kybervakoiluyrityksiä – terrorismin uhka pysyy edelleen kohonneena

– On epätodennäköistä, että suomalaisiin tietojärjestelmiin kohdistuisi keskipitkällä aikavälillä vieraiden valtioiden vihamielistä kybervaikuttamista, ellei turvallisuuspoliittinen tilanne kiristy olennaisesti. Vaikka Suomessa on varsin hyvä tietoturvakulttuuri, on todennäköistä, että jokin suomalainen yritys tai julkishallinnon organisaatio joutuu rikollisen kiristyshaittaohjelman uhriksi, katsauksessa arvioidaan.