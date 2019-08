Supervaarallisen käärmeen takia suuretsinnät saksalaiskaupungissa – purema voi tappaa tunnissa

Saksalaisen kaupallisen tv-kanavan RTL:n mukaan käärmettä on etsitty noin 150 000 asukkaan kaupungin kerrostaloalueella sunnuntaista saakka. Vielä tiistaina aamulla eläin oli kadoksissa.

Paikallisia asukkaita on kehotettu pitämään ikkunat säpissä ja välttämään pitkässä ruohossa kulkemista. Neljä rakennusta, joiden läheisyydessä käärme on nähty, on evakuoitu. Noin 30 asunnon asukkaalla ei ole menemistä omiin asuntoihinsa.