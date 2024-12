Yhdistetyn viime vuosien valtias Jarl Magnus Riiber kärsii verisestä ulosteesta. Norjalaishuippu on saanut nyt ongelmiinsa selvyyttä mutta käy kaudestaan myös vakavaa pohdintaa.

Riiber oli avautunut verisestä ulosteestaan ensimmäisen kerran Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelussa 12. marraskuuta. Vaiva on jatkunut useiden viikkojen ajan.

NRK raportoi, että kun kilpakumppanit lämmittelivät viime viikolla Rukalla, jossa maailmancup-kausi käynnistyi, Riiber istui ulostamassa verisesti.

Mies kuitenkin kilpaili ja saavutti Rukalta sijat 1, 4 ja 2.

Rukalta palattuaan Riiber on tehnyt useita testejä ja on nyt kertonut saaneensa selvyyden huolettaneensa ongelmaan. Vatsassa on tulehdusta.

– Pystyimme vahvistamaan tämän tekemiemme tutkimusten perusteella. Olemme saaneet vastauksen, joten oletan, että kyse on siitä ja voimme sitten alkaa yrittää päästä siitä eroon, Riiber sanoi.

Himmaus maailmancupista?

Jarl Magnus Riiber pohtii, mitä tehdä kauden kanssa. MM-kisat ovat mielessä.

Riiber aikoo viikonloppuna kilpailla Lillehammerissa maailmancupissa mutta hän on myös käynnistänyt hoitojakson, jonka on määrä kestää kahdeksan viikkoa. Norjan maajoukkueen lääkärin Anders Heenin mukaan Riiberille on annettu tulehduskipulääkettä ja mies tarvitsee juuri nyt lepoa ja kevyttä harjoittelua saadakseen energiansa takaisin viikonloppua kohti.

Heen kertoi, että päiväkohtainen vaihtelu voi kuulua asiaan mutta odotuksissa ja toiveissa on, että vaiva paranee asteittain uutta vuotta kohden mentäessä. Riiber toivoi, että asia olisi voinut hoitua nopeamminkin.

– Kilpaillessa vaiva on vain pahentunut, joten on hyvä, että tutkimuksia on tehty. Toivottavasti pääsen kauden aikana lopulta kivuista eroon.

Rukalla Riiberistä tuntui, ettei keho toivu normaalisti kahden päivän aikana rasituksista. Norjalainen on jopa pohtinut, että heittäisi kauden osalta muuten pyyhkeen kehään ollakseen parhaassa iskussa helmi-maaliskuussa Trondheimin MM-kisoissa.

– Ei ole hauskaa hiihtää, kun tuntuu, ettei voi tehdä parastaan.

Riiber on voittanut viimeisten kuuden kauden aikana yhdistetyn maailmancupin kokonaiskilpailun viidesti.