Joukkuekaveri paljasti: Yli 1 000 NHL-ottelun tähtipuolustaja lopetti uransa

Montreal Canadiensissa kaudesta 2017–18 lähtien pelannut Drouin kertoi tuoreeltaan La Pressen mukaan , että Weber on päättänyt "mennä eteenpäin tekemään muuta elämässään".

– Hän on mukana kykyjenetsinnässä Marcin (Bergevin, Canadiensin GM) kanssa. Hän tekee jotain muuta. Asia on niin, että hän lopetti. Kaikki tietävät sen nyt, hän ei tule meille takaisin. Jääkiekkoilu on ohi, Drouin sanoi.