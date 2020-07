TikTokin tietoturvaa on kritisoitu muun muassa siitä, että se kerää käyttäjistään henkilökohtaisia tietoja ja luovuttaa niitä Kiinan viranomaisille. Sovelluksen omistava yritys, ByteDance, on kuitenkin kiistänyt väitteen.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kertoo, että myös muut sosiaalisen median sovellukset keräävät käyttäjistään samoja tietoja. Erona on vain se, että sovellus on kiinalaistaustainen, eikä amerikkalainen.

– Yhdysvaltalaisille on varmaan jonkinlainen järkytys, että sovelluskauppojen suosituin sovellus on kiinalainen. Sovelluksessa ei siis ole mitään erityisen vaarallista verrattuna muihin sosiaalisen median sovelluksiin, paitsi se, että sen omistaa Kiina, joka on totalitäärinen valtio.