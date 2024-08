Supersuosittu tv-hahmo ilmestyi Jyväskylän MM-ralliin – hämmästelee suomalaisia: "Miten ihmeessä pystytte siihen?"

McCarthy on saapunut Suomeen seuraamaan MM-rallikauden yhdeksättä osakilpailua paikan päällä. Rallikuljettajien osaaminen on tehnyt vaikutuksen entiseen F1-kuskiin.

– Nämä kaverit ovat aivan liian kovia kuskeja minuun verrattuna. Nautin rallin seuraamisesta. Täytyy vain ihaillen katsoa ja todeta, miten upeaa tämä on, McCarthy sanoi MTV Urheilulle.

Myös suomalainen autourheiluhistoria on hyvin hallussa.

– On yksi asia, jota en pysty käsittämään. Suomessa on 5,5 miljoonaa ihmistä. Miten ihmeessä pystytte siihen, että täällä syntyy jatkuvasti MM-tason rata- ja rallikuskeja? Se on uskomatonta.