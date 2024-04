Kalle Rovanperän uusi aluevaltaus hurmasi kansainvälisen rallikansan – "Hänestä on tulossa aito rokkitähti"

– Biisi kertoo rallista ja siitä, kuinka suomalaiset ovat ralli-ihmisiä. Näillä kavereilla on todella hyviä biisejä. Kaikki suomalaiset tietävät heidät ja on aika siistiä olla osana heidän projektiaan. On hienoa, että he tekivät rallibiisin. Siitä tulee varmasti biisi, jota kaikki kuuntelevat koko kesän. Varsinkin Suomen MM-rallin aikaan, Rovanperä jatkaa.