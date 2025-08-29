Ulos Superpesiksestä – putoaja selvillä trillerin päätteeksi

Imatran Pallo-Veikkojen ja Haminan Palloilijoiden miehistöjen taistelu Superpesiksen jumbofinaaleissa huipentui perjantaina vihonviimeisessä viitospelissä. Imatralaisten niukka kotivoitto 1–0 (2–1, 3–3) tarkoitti HP:lle putoamista toiselle sarjatasolle Ykköspesikseen.
Ottelusarjan voitoin 3–2 vienyt IPV jatkaa karsintapeleihin Ykköspesiksen finaalisarjan häviäjää vastaan. Ykköspesiksen kauden huipentumassa suorasta noususta pelaavat ilmajokinen Koskenkorvan Urheilijat ja helsinkiläisseura Puna-Mustat.
Ratkaisupelissä HP:n takamatka venyi liian pitkäksi joukkueen tarjottua isännille toisella jaksolla yhdellä harhaheitolla kaksi juoksua. IPV:n luottomies oli neljä kolmostilannetta järjestellyt jokeri Juho Hakomäki (kl 5/6).
Kolmannen kerran pääsarjasta kahdeksan viime kauden aikana pudonneelle HP:lle kausi oli taloudellisesti raskas. Joukkueella ei ollut käytössä edes pääsarjatasolla elinehtona pidettävää 3 900 euron hintaista ePesiksen vakoiluohjelmaa vastustajista.