Ulos Superpesiksestä – putoaja selvillä trillerin päätteeksi

131300445
Kuvituskuva.Lehtikuva
Julkaistu 29.08.2025 20:13

MTV URHEILU – STT

Imatran Pallo-Veikkojen ja Haminan Palloilijoiden miehistöjen taistelu Superpesiksen jumbofinaaleissa huipentui perjantaina vihonviimeisessä viitospelissä. Imatralaisten niukka kotivoitto 1–0 (2–1, 3–3) tarkoitti HP:lle putoamista toiselle sarjatasolle Ykköspesikseen.

Ottelusarjan voitoin 3–2 vienyt IPV jatkaa karsintapeleihin Ykköspesiksen finaalisarjan häviäjää vastaan. Ykköspesiksen kauden huipentumassa suorasta noususta pelaavat ilmajokinen Koskenkorvan Urheilijat ja helsinkiläisseura Puna-Mustat.

Ratkaisupelissä HP:n takamatka venyi liian pitkäksi joukkueen tarjottua isännille toisella jaksolla yhdellä harhaheitolla kaksi juoksua. IPV:n luottomies oli neljä kolmostilannetta järjestellyt jokeri Juho Hakomäki (kl 5/6).

Kolmannen kerran pääsarjasta kahdeksan viime kauden aikana pudonneelle HP:lle kausi oli taloudellisesti raskas. Joukkueella ei ollut käytössä edes pääsarjatasolla elinehtona pidettävää 3 900 euron hintaista ePesiksen vakoiluohjelmaa vastustajista.

Lisää aiheesta:

Superpesiksessä paukku: Kirittärien finaaliputki poikki ja pinoonManse iski Superpesis-finaaleihin – Perttu Ruuskan Vimpeli-unelma toteutuuManse juhli välieräavauksessaan – taistelu Superpesis-paikasta venyy pitkäksi: "Heiteltiin palloa puskaan" Kankaanpää poistuu miesten pääsarjakartaltaJoensuun Maila tavoittelee harvinaista temppua miesten Superpesiksessä – koronavirus toi kauteen monia poikkeuksiaJyväskylän naispesäpalloilijoilla 15 kesän mitaliputki
SuperpesisPesäpalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Superpesis