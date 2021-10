Supercell ja 100 muuta suomalaisyhtiötä perustivat uuden startup-yhteisön – tavoitteena "maailman paras ekosysteemi"

Yhteisön toimitusjohtajaksi on valittu keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen, joka on ollut aiemmin muun muassa europarlamentaarikkona, pääministerin ja valtiovarainministerin erityisavustajana sekä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimitusjohtajana.

Pakarisen mukaan kyse ei ole perinteisestä edunvalvontajärjestöstä, vaan tavoitteena on edistää koko yhteiskunnan etua. Hän korostaa, että yhteisön pohjana on kiitollisuus suomalaiselle yhteiskunnalle siitä, mitä se on tarjonnut.