Super Bowlissa tehdään historiaa – tähtipelaajien erityisellä asetelmalla valtava vaikutus: "Avaa keskustelua"

Amerikkalaisen ammattiurheilun maailmanlaajuisesti seuratuimmassa tapahtumassa Super Bowlissa eli NFL:n finaaliottelussa rikotaan kulttuurillinen lasikatto.

– NFL:ssä pitkään vielä 1990-luvullakin pelinrakentaminen oli valkoisen miehen pelipaikka. Jos katsoo vielä 1990-luvun Super Bowlin voittaneita pelinrakentajia, sen huomaa siitä erittäin hyvin. Nyt on ensimmäinen kerta, kun on kaksi mustaa pelinrakentajaa vastakkain Super Bowlissa, NFL:n suomalaisääni, C Moren selostaja Mika Laurila kertoo.

Kansas City Chiefsin Patrick Mahomesin ja Philadelphia Eaglesin Jalen Hurtsin ihonvärillä on amerikkalaisessa urheilukulttuurissa ja erityisesti amerikkalaisessa jalkapallossa merkitystä.

NFL:ssä pelaajista valtaosa on jo vuosia ollut kulttuurilliselta ja etniseltä taustaltaan tummaihoisia, mutta hyökkäyspelin kannalta ratkaisevan roolinkantajan viittaa on perinteisesti kantanut Tom Bradyn, Brett Favren ja Joe Montanan kaltaiset, valkoihoiset urheiluikonit.

Mustat pelaajat ovat NFL:n kaanonissa menestyneet stereotyyppisesti fyysisten ominaisuuksiensa ansiosta enemmän räjähtävää urheilullisuutta kysyvissä pelipaikoissa.

Laurilan mukaan tuo karkea ja tietyllä tapaa ennakkoluuloihin perustuva roolijako on jäämässä historiaan.

– Tämä on siitä hieno osoitus monelle, koska NFL:ää pidetään todella konservatiivisena organisaationa. Tämä antaa varmasti tosi monelle uudenlaista toivoa Yhdysvalloissa. Voisi kuvitella, että tämä avaa keskustelua moneen muuhunkin suuntaan, nimenomaan kunnioittavaan sävyyn, Laurila sanoo.

Jo kertaalleen Super Bowlin voittoa urallaan juhlinut Mahomes, 27, kuvaili asetelmaa "erityiseksi".

– Olen oppinut enemmän ja enemmän mustien pelinrakentajien historiasta tässä liigassa pelatessani, Mahomes kertoi lehdistölle CNN:n mukaan.

– Minua ja Jalenia ennen on ollut kavereita, jotka ovat mahdollistaneet tämän omalla tienraivauksellaan, ja olen vain iloinen, että voimme olla nyt esikuvia nuorille pojille, jotka vasta ovat tulossa.

Ensimmäistä kertaa finaalissa pelaava Eaglesin pelinrakentaja Hurts, 24, kutsui tilannetta historialliseksi.

– Se on huomionarvoista ja historiallista. Olemme tulleet pitkälle. Käsitykseni mukaan vain seitsemän afroamerikkalaista pelinrakentajaa on pelannut Super Bowlissa, joten tämä on melko siistiä, Hurts tunnelmoi.

Myrkkykäärme vastaan kuristajakäärme

Super Bowlin pelilliset asetelmat ovat Laurilan mukaan seuraavanlaiset: Chiefsin Mahomesin ja muiden yksilöiden taidokkuuteen perustuva hyökkäyspelaaminen kohtaa Eaglesin dynaamisen ja tasavahvan linjapelaamisen.

– Eagles on ennakkosuosikki siitä syystä, että se on tasaisempi joukkue, Laurila arvioi.

– Eagles on kuin kuristajakäärme. Se on vahva joukkue, joka pystyy vyörymään yli vastustajistaan. Se perustaa pelinsä voimakkaaseen juoksupeliin. Se on asia numero yksi. Jos pelaa Eaglesia vastaan, pitää pakottaa se tekemään jotain muuta kuin juoksemaan. Eli Eagles pitää saada siltä raiteelta pois.

Vastaavasti Chiefs on Mahomesin johdolla joukkue, joka pyrkii hyökkäyksissään etenemään ensisijaisesti heittämällä. Tässä juuri pelinrakentajan poikkeukselliset taidot pelinluvussa puskevat esiin.

– Vaikka se on pudotuspeleissä myös juossut hyökkäyksiään suhteellisen monta kertaa, se elää heittopelistään. Chiefs on kuin myrkkykäärme. Se tulee nopeudella ja pyrkii pelaamaan palloa avoimeen tilaan, Laurila luotaa.

– Se on juuri se keskeinen juttu, saako Eaglesin puolustus laitettua painetta Patrick Mahomesille. Hän on kuitenkin ihminen, joka tekee hätiköidympiä ratkaisuja kiireessä tai hänet taklataan aloituslinjan taakse, jos paikka saadaan. Eaglesin täytyy saada luotua painetta Mahomesille, Laurila sanoo.

Eaglesin hyökkäyspelissä ihastuttaa monipuolisuus. Pelinrakentaja Hurts on itsekin todella hyvä juoksija pallon kanssa, ja hänellä on enemmän valintoja juoksupeliin: antaako pallon ensimmäiselle vai toiselle keskushyökkääjälle, pitääkö pallon itsellään vai heittääkö pallon sittenkin juoksuhämäysten jälkeen.

Tämä monipuolisuus tuo päänvaivaa Chiefsin puolustukselle.

– Jos Eaglesia vastaan puolustaa liian voimakkaasti juoksua, se mahdollistaa saman tien sen, että Eagles voi hämätä juoksua ja olla antavinaan pallon keskushyökkääjälle, jonka jälkeen Hurts löytää sen sopivan yksi vastaan yksi -tilanteen. Hänellä on esimerkiksi iso laitahyökkääjä AJ Brown, jolle voi heittää pitkän pallon puolustuksen yli. Chiefs ei saa siis myöskään ylireagoida siihen juoksupeliin.

Eagles on siis vahvempi paperilla, mutta Chiefsillä on taskussaan paras mahdollinen valttikortti.

– Mahomes on paras pelinrakentaja, jonka Eagles tänä vuonna kohtaa. Tietysti hän on liigan paras muutenkin, mutta tällaista hyökkäystä tai pelinrakentajaa Eagles ei ole tällä kaudella kohdannut.

Supertähti ja tuhkimotarina

Mahomes on jo nyt joidenkin arvioiden mukaan kautta aikojen paras pelinrakentaja NFL:ssä. Ei tietenkään vielä saavutustensa, vaan ainutlaatuisten pelillisten kykyjensä vuoksi. Hänet valittiin viikonlopun alla jälleen koko liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

– On hienoa, että katsojat pääsevät nyt Maikkarinkin kautta katsomaan peliä, jossa on Mahomes parhaimmillaan, Laurila hehkuttaa.

Mahomesin pelillinen paketti on huima, monen huippuominaisuuden yhteensulautuma.

– Heittokäden voima, tapa, miten hän pystyy heittämään monista hankalistakin asennoista ja liikkeestä. Tietynlainen liikkuvuus, hän pystyy jalalla hankkimaan lisää aikaa itselleen ja tarvittaessa juoksemaan pallon kanssa. Kyky soveltaa: tunnistaa nopeasti ja reagoida. Olisi mielenkiintoista nähdä, jos sen päätöksentekoprosessin pystyisi pilkkomaan sekunnin murto-osiksi, mistä hän lukee ja tunnistaa sen paikan, josta pitää heittää. Se tekee hänestä uskomattoman hyvän, Laurila analysoi.

Vuodesta 2017 Kansas City Chiefsissä pelannut Mahomes johdatti joukkueensa Super Bowlin mestariksi kolme vuotta sitten. Hänen odotetaan olevan dominantti supertähti NFL:ssä ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan.

Viidesti peräkkäin joukkueensa AFC:n konferenssifinaaliin asti johdattanut Mahomes teki vuonna 2020 mammuttisopimuksen, joka tuo hänelle kymmenessä vuodessa 503 miljoonaa dollaria. Sopimus on luokiteltu urheiluhistorian kolmanneksi arvokkaimmaksi.

– Sopimusta on myöhemmin muotoiltu uusiksi lähinnä sen takia, että palkkakaton alle tulee tilaa, mikä mahdollistaa Chiefsille menestyksekkään joukkueen rakentamisen. Hän on suurin tähti, ehdottomasti koko liigan merkittävin pelaaja, Laurila linjaa.

Eaglesin kolme vuotta nuorempi vastinpari Jalen Hurts on puolestaan kasvanut Super Bowl -tason pelinrakentajaksi pienemmällä metelillä. Hänet varattiin yliopistopeleistä NFL:ään ja Philadelphiaan toisella kierroksella vuonna 2020.

– Hurts pelasi aikanaan Alabaman yliopistossa pelinrakentajana ja joutui syrjäytetyksi. Hän siirtyi sitten toiseen yliopistoon Oklahomaan, jossa pelasi kauden 2019. Kaikki tiesivät, että hän on raakile, mutta aika hyvä juoksemaan. Valintaa ihmeteltiin, kun kuviteltiin, että Eaglesilla on jo pelinrakentaja, jolle tehdään pitkiä sopimuksia.

Hurts kohosi kuitenkin monien yllätykseksi Eaglesin aloittavaksi pelinrakentajaksi jo tulokaskaudellaan ja vakiinnutti asemansa seuraavalla. Nyt päättyvä kausi on hänen NFL-uransa kolmas.

– Jalen Hurtsin nousu tähän tilanteeseen on yksi hienoimmista tarinoista, joita tässä on parin vuoden sisällä ollut NFL:ssä. Tapa, miten tyynesti hän on hoitanut tuota hyökkäystä ja miten hän johtaa – se ei ole sattumaa, että hän on nyt finaalissa, Laurila hehkuttaa.

"Keskeinen syy sille, että pitäisin Eaglesia suosikkina"

Vaikka amerikkalainen jalkapallo ja sen ammattilaissarjan saama mediahuomio keskittyy vahvasti pelinrakentajiin, Laurilalla on myös toisenlainen seuraamisvinkki Super Bowlissa.

– Vähänkin kokeneempi jenkkifutiksen seuraaja voi tässä finaalissa kiinnittää erityistä huomiota aloituslinjataisteluun. Millä tavalla Eaglesin linja pystyy hyökkäyksessä tekemään sitä tilaa Hurtsille, ja toisaalta millä tavalla puolustuksen linja pystyy ottamaan vastustajan pelinrakentajalta Mahomesilta ajan pois?

Viidestä linjamiehestä koostuvien linjojen tehtävät ovat näennäisen yksinkertaiset. Puolustuksen linjan ensisijainen tehtävä on tehdä vastustajan pelinrakentajan elämä mahdollisimman vaikeaksi, kun taas hyökkäyksen linjamiehet puolestaan suojelevat omaa pelinrakentajaansa.

– Tämä on Eaglesin yksi suurimmista vahvuuksista, että he ovat molemmissa linjoissa, sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, Chiefsiä edellä. Tämä on yksi keskeinen syy sille, että pitäisin Eaglesia tässä ottelussa ennakkosuosikkina, Laurila sanoo.