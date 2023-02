Super Bowl on käsillä! C Moren studiossa erikoisvieras – jättiottelun puoliajalla nähdään supertähden paluu

Yksi maailman suurimmista urheilutapahtumista ja viihdespektaakkeleista, Super Bowl, pelataan tänä vuonna Arizonassa. Järjestyksessään 57. Super Bowlissa vastakkain asettuu kaksi kovaa: Philadelphia Eagles vei voiton vuonna 2018 ja Kansas City Chiefs vuonna 2020.

– Super Bowl on ainutkertainen ottelu, jossa joukkueiden on onnistuttava jättimäisten paineiden alla. On yksi päivä ja yksi mahdollisuus, jolloin on oltava vastustajaa parempi, kuvaa ottelun selostaja ja NFL:n tunnettu suomalaisääni Mika Laurila.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Eagles on lähtökohtaisesti vahvempi joukkue, joka tekee tilaa voimalla ja juoksee tehokkaasti. Chiefs puolestaan on ennakkoon nopeampi, rakentaa tilaa nopeudella ja heittää tarkasti. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä selviää, millä ominaisuuksilla mestaruus ratkaistaan.

C Moressa otetaan kaikki irti Super Bowlista. Luvassa on lähes kahdeksan tuntia NFL-ohjelmaa sisältäen kaksi tunnin ennakkostudiota. Suoraa lähetystä C Moressa kertyy yön aikana jopa kuuden tunnin verran.

Latautuminen otteluun alkaa C Moressa konferenssifinaalien koosteella kello 22.00. MTV3-kanava hyppää mukaan C Moren suoraan studiolähetykseen illan Tulosruudun jälkeen kello 22.35 ja esittää NFL-ohjelmistoa aina ottelun loppuun saakka.

Legendaarisen puoliaikashown artistina esiintyy paluun keikkalavoille viiden vuoden tauon jälkeen tekevä Rihanna. Puoliaikashow nähdään sekä C Moren että MTV3:n lähetyksessä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Illan monipuolinen NFL-studio tarjoilee asiaa niin NFL-untuvikoille kuin paatuneemmille lajifaneille. Studiota luotsaa Peetu Pasanen yhdessä Miro Kadmiryn ja Akseli Olinin kanssa. Lisäksi erikoisvieraana on yksi menestyneimmistä suomalaisista amerikkalaisen jalkapallon pelaajista Seppo Evwaraye. Ottelun selostaa Mika Laurila ja kommentaattorina selostamossa on miesten maajoukkueen päävalmentaja Mikko Koikkalainen.

Super Bowl -lähetykset 12.-13. helmikuuta

C More

(suoratoistopalvelu, C More Sport 1 -kanava)

22.00-22.35 NFL: Konferenssifinaalit kooste

22.35-23.30 NFL: Super Bowl -studio

23.30-00.30 Road to Super Bowl

00.30-01.25 NFL: Super Bowl -studio

01.30-05.30 NFL: Super Bowl

05.30-05.45 NFL: Super Bowl -studio

MTV3