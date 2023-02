Miljardien arvoinen urheilushow ei pysähdy edes vakavaan sairaskohtaukseen: "Olisi todella vaikeaa"

Vedonlyöntiin käytetty rahamäärä on tosiasiassa moninkertainen Dorfmanin arvioon nähden ja rahaa laitetaan haisemaan yhteensä 12-numeroinen summa. Myös tv-oikeuksista on maksettu miljardeja.

– NFL hoiti tilanteen hyvin. He pelastivat hänen henkensä ja hän voi hyvin, mikä lähettää viestin, että NFL on tilanteen päällä, San Diegon yliopiston markkinointiprofessori George Belch kertoo.

Tämän vuoden Super Bowl on ensimmäinen laatuaan, jossa ovat vastakkais tummaihoiset pelinrakentajat. Kansasin pelinrakentaja Patrick Mahomes on liigan kovapalkkaisin pelaaja. Vastassaan hänellä on Eaglesin Jalen Hurts, joka on ensi kertaa mukana finaalissa.