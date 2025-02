Näihin asioihin Super Bowl ratkeaa – asiantuntija nosti esiin kolme pointtia

Kansas City Chiefs ja Philadelphia Eagles kohtaavat amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan mestaruusottelussa Super Bowlissa. MTV:n kanavilla ensi yön lähetyksen selostava Suomen NFL-ääni Mika Laurila listaa tässä artikkelissa kolme asiaa, jotka määrittävät ottelun voittajan.

Pystyykö Eagles juoksemaan pallon kanssa?

Laurilan mukaan Eaglesin hyökkäyspeli perustuu pallon liikuttamiselle ja sitä kautta hyökkäyksen avaamiselle.

– Jos he eivät siihen pysty, silloin etu siirtyy Chiefsille.

Huomionarvoista tässä asetelmassa on se, miten vähillä pelaajilla Chiefs pystyy Eaglesin juoksun mahdollisesti eliminoimaan.

– Jos taas Chiefs ei löydä siihen ratkaisua, silloin Eagles on todennäköisesti erittäin vahvoilla, sillä he pystyvät silloin kuljettamaan palloa monipuolisesti.

– Kun Eaglesilla on pallo, kannattaa seurata, mitä heidän hyökkäyksen linjansa saa tehtyä, ja (keskushyökkääjä) Saquon Barkley on tietysti se nimi, joka ensimmäisenä nousee esiin.

Kuinka monelle eri pelaajalle Mahomes heittää palloa?

Chiefsin hyökkäyspelin sielu on historiallista kolmatta peräkkäistä Super Bowl -voittoa jahtaava pelinrakentaja Patrick Mahomes.

– Chiefsin kannalta ratkaisevaa on se, että hän pystyisi hyödyntämään ulompia laitahyökkääjiä, sisempiä laitahyökkääjiä ja keskushyökkääjiä monin eri tavoin eli pitämään koko ajan Eaglesin puolustuksen varpaillaan siitä, mihin pallo menee. Tämä on tähän suuntaan se ratkaiseva juttu.

– Uskon Eaglesin pelaavan perinteidensä mukaisesti ja yrittävän välttää kaikkia pitkiä heittoja. Aloituslinjan taakse voi aina heittää, ja sitä Chiefs tekee tosi paljon. Heitot eivät välttämättä ole kauhean pitkiä pommeja.

Chiefsin laitahyökkääjistä DeAndre Hopkinsilla, JuJu Smith-Schusterilla ja Marquise Brownilla ei ole takana kovinkaan hohdokkaat pudotuspelit.

– Mutta potentiaali on olemassa.

Heidän sijaansa Laurila nostaa esiin sisemmän laitahyökkääjän Travis Kelcen.

– On mielenkiintoista nähdä, minkälaisia variaatioita Eagles tulee käyttämään häntä vastaan. Kelceä varmaan siirrellään ympäri kenttää ja pyritään huijaamaan puolustusta, jotta pystytään hyödyntämään omia vahvuuksia.

– (Chiefsin päävalmentajalla) Andy Reidillä on ollut kaksi viikkoa aikaa valmistaa joukkuettaan tähän, niin kyllä hän on taas jotain keksinyt.

Kumpi taklaa paremmin?

2025 Kevin Sabitus

Eaglesin pelinrakentaja Jalen Hurts (vasemmalla) yrittää estää Chiefs -kollegaansa Patrick Mahomesia voittamasta ennätyksellistä kolmatta peräkkäistä Super Bowlia.

Ottelun kolmas pointti liittyy Laurilan sanoin lajin "fundamenttitaitoon" eli taklaamiseen.

– Tämän pelin todennäköisesti voittaa se, kumpi on parempi taklaamisessa.

– Eaglesilta löytyy isoa, fyysistä laitahyökkääjää kuten AJ Brown tai Dallas Goedert. Sieltä löytyy nopea laitahyökkääjä DeVonta Smith, mutta ennen kaikkea jo aiemmin mainittu Barkley, joka on tehnyt jo pudotuspeleissä niin monta maalia yli puolen kentän, että hänet on pakko taklata ennen kuin hän tekee sen.

Chiefsin tapauksessa palloa pelataan nopeasti laitahyökkääjille.

– Eaglesin kannalta tärkeää on siis minimoida Chiefsin kiinniottojen jälkeiset jaardit.

– Xavier Worthy on nopea pelaaja, hän on siinä vaarallinen, mutta niin on moni muukin, esimerkiksi keskushyökkääjät Chiefsin puolelta. Vaikkapa Kareem Huntin ominaisuudesta ottaa palloa kiinni on puhuttu vähän liiankin vähän.

Taklaamispointti pätee myös pelinrakentajiin.

– On kaksi liikkuvaa pelinrakentajaa. Edellisen kerran kun he olivat Super Bowlissa vastakkain kaksi vuotta sitten, Jalen Hurts teki kolme maalia, ja Mahomesilla on nyt jo pelinrakentajista eniten juoksujaardeja Super Bowlissa.

– Kun tulee paikka päästä pelinrakentajaan kiinni, siinä ei saa epäonnistua.

Super Bowl on katsottavissa suorana MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla sekä MTV Katsomo+ -tilauksella. Ennakkostudio alkaa kello 22.35 ja itse ottelu kello 1.30.