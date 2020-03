Mökkipitäjästä lähetetään tiukat terveiset kesäkoteihin pakeneville: "Pysyisivät nyt siellä kodeissaan eivätkä lähtisi mökeille"

Uudenkaupungin sote-alueella ei ole vielä yhtään todettua koronavirustartuntaa. Seutu on kuitenkin erittäin suosittua mökkialuetta ja iso osa mökkiläisistä on kotoisin Uudeltamaalta, missä koronatartuntoja on enemmän kuin missään muualla Suomessa.