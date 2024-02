Suosittua sovellusta syytetään häikäilemättömästä tiedonkeruusta: "Asioita, joita shoppailusovellus ei tarvitse mistään syystä"

Shoppailusovellus Temu on haastettu oikeuteen Yhdysvalloissa. Joukkokanteen mukaan yliedullisista diileistään tunnettu Temu kerää tietoa tavalla, jota shoppailijat eivät välttämättä ymmärrä, kertoo CBS News .

Väitetään keräävän liikaa yksityisiä tietoja

CBS:n mukaan riippumaton asiantuntija on tutustunut sovellukseen ja todennut, että se on "tarkoituksella ladattu täyteen" työkaluja, joilla käyttäjän laitteessa voi suorittaa "erilaisia haitta- ja vakoiluohjelmatoimintoja". 10newsin mukaan asiantuntijat myös väittävät, että heillä on todisteita, jotka osoittavat, että sovellus yritti tarkoituksellisesti salata tungettelevaisuuttaan.