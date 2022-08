Suosittu yökerho Australiassa kielsi tuijottamisen: "Meillä on nollatoleranssi häirinnälle"

Australialainen yökerho on ottanut käyttöön uuden järjestyssäännön, joka kieltää ihmisiä tuijottamasta toisiaan ilman tuijotettavan henkilön ennakkosuostumusta. Aiheesta uutisoi muun muassa Fox .

"Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle"

– Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, klubin nettisivuilla todetaan.

Club 77 -yökerhoon ei omistajien mukaan kannata tulla, jos tarkoitus on ainoastaan iskeä itselleen seuraa.

– Jos tulet ja lähestyt useampia ihmisiä, tai annat ei-toivottua huomiota jollekulle, kiinnität vartijoidemme huomion, ja heidät on ohjeistettu lopettamaan tällainen käytös.

Erillinen häirintävartija palkattu yökerhoon

Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on yökerhossa sallittua, mutta kaikenlaista kanssakäymistä tulee edeltää suullinen suostumus.

Yökerhon sivuilla kerrotaan, että häirinnän valvontaan on palkattu asiaan omistautunut vartija, joka on pukeutunut pinkkiin liiviin. Hänen tehtävänään on käsitellä kaikenlaiset häirintään liittyvät asiat ja poistaa sääntöjä rikkovat ihmiset yökerhosta.