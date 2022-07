Ruisrockissa voit istahtaa huolituolille avautumaan – musiikkitapahtumat puuttuvat entistä tarkemmin häirintään ja syrjintään

Viime kesän tapahtumissa häirintään, syrjintään ja epäasialliseen käytökseen liittyvät asiat olivatkin näkyvästi esillä erityisesti tapahtumien viestinnässä. Sama kaava on jatkunut tämänkin kesän tapahtumissa.

– Luulen, että tänä vuonna festareilla ja keikoilla on enemmän häirintäyhdyshenkilöitä, jotka antavat ohjeistusta, jos ikäviin tilanteisiin joutuu, Lahtinen sanoo.

Ohjeistus kehottaa viestimään asiakkaille ja kouluttamaan henkilökuntaa

LiveFinissä on Lahtisen mukaan suunnitteilla hankkeita, joiden tarkoituksena on viedä tietoa turvallisesta tapahtumajärjestämisestä esimerkiksi festivaalien järjestäjille. Tässä tapauksessa turvallisuudella tarkoitetaan sosiaalista turvallisuutta eli häirintä- ja syrjintävapautta.

Lisäksi LiveFin on monen muun musiikkijärjestäjän kanssa osana Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -hankkeessa, joka on epäasiallista käytöstä alalta kitkevä ohjeistus .

Ruisrockissa huolituolille voi istua festarivierailijoiden lisäksi myös henkilökunta

Heinäkuussa Turussa järjestettävässä Ruisrockissa on pyritty laatimaan mahdollisimman suoraviivaiset häirintätilanteiden toimintaohjeet niin festivaalivieraille kuin henkilökunnallekin, kertoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Kaikenlaisen häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseksi on esimerkiksi laadittu kymmenen kohdan festarietiketti, joka kehottaa muun muassa pitämään huolta itsestään ja muista, muistamaan molemminpuolisen suostumuksen kaikessa kanssakäymisessä sekä antamaan juhlimisrauhan.

– Ensin pyrimme vaikuttamaan festivaaliyleisöön, jotta häirintää olisi mahdollisimman vähän. Jos sitä on, on myös apua tarjolla, Niemelä kertoo.

Ruisrockin henkilökunnalla kaikki lähtee Niemelän mukaan siitä, että jokainen asiakas tulee kuulluksi ja kaikki tilanteet otetaan vakavasti. Henkilökunnalla on tiedossa, mihin apua kaipaavat pitää ohjata eteenpäin.

Alueella on häirintäyhdyshenkilö, joka on alan ammattilainen. Vakavimpien tilanteiden varalta alueella on viranomaisia.