Suosittu Fortnite-tietokonepeli potkaistiin ulos sovelluskaupoista – riita rahasta ja vallasta menossa oikeuteen asti

Fortnite on Epic Gamesin kehittämä ja julkaisema, verkossa pelattava taistelupeli. Pelillä on noin 350 miljoonaa rekisteröityä pelaajaa, ja siihen ostetaan lisäelementtejä sovelluskauppojen kautta.

Suomen pelialan keskus Neogamesin johtaja K-P Hiltunen kertoi MTV:n Uutisaamussa, että sovellusjättien ja Epic Gamesin riidan taustalla on laajempi kuvio, jossa pelien julkaisijat ja kehittäjät haluavat enemmän itsenäisyyttä pelien myynninhallinnassa.

– Halutaan löytää kanava, joka on mahdollisimman suora kuluttajiin. Jakelukanava ottaa osuuden maksusta, ja heillä on myös oikeus poistaa pelejä kaupasta. Joidenkin julkaisijoiden mukaan sovelluskauppoja pyörittävillä yhtiöillä on liikaa valtaa, Hiltunen sanoo.