Suoriteperusteinen malli vähentänyt vanhusten kanssa vietettyjä tunteja – kotihoidon laatu riippuu usein omaisten aktiivisuudesta

– Nykyään palvelu on pirstaloitunutta: esimerkiksi ateriapalvelut hoitaa toinen toimija kuin varsinaisen kotipalvelun, kuvailee Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön varajohtaja, dosentti Sirpa Wrede Helsingin yliopistosta.

– Minun mielestäni tämän asiakasryhmän kohdalla on hyvin kohtuutonta ajatella, että juuri heidän pitäisi olla aktiivisina markkinatoimijoina, jotka pystyisivät tekemään jatkuvasti valintoja. Ei järjestelmää voida sellaiselle oletukselle rakentaa, Wrede sanoo.

Kotihoidon valvonta vaikeaa

– Oltiin vaikkapa pari tuntia asiakkaan luona. Silloin voitiin vähän keskustellakin siitä, että mitä on tarpeen tehdä sinä päivänä. Nykyään käytössä on suoriteperusteinen malli, ja tämä on historiaa, Wrede selvittää.