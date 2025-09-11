Pääministeri vastaa politiikan toimittajien kysymyksiin Kesärannassa torstaina. Katso suoraa lähetystä kello 9.30 alkaen. Päivitämme tähän artikkeliin pääministerin media-tapaamisen antia.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaa politiikan toimittajia virka-asunnollaan Kesärannassa torstaina. Orpo vastaa tilaisuudessa kysymyksiin ajankohtaisista asioista.

Keskustelun alkupuolella Orpo sanoi, Suomi on valmis harkitsemaan EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti jäädyttämistä puheessaan EU-parlamentille.

Orpon mukaan Suomi odottaa nyt komission tarkempia esityksiä asiasta ja suhtautuu jäädyttämiseen avoimesti. Asia aiotaan Orpon mukaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Voit katsoa lähetystä suorana videolta artikkelin alusta.