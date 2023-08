Helena Koivulle kerätään rahaa netissä – tarkoitus saada lapset takaisin isältään Suomesta Yhdysvaltoihin

Nyt Helenan ystävä Justine Rubinger on laittanut GiveSendGo-nimiselle sivustolle pystyyn Supporting Helena Koivu -nimisen keräyksen tämän auttamiseksi ja ex-parin yhteisten lasten saamiseksi takaisin Yhdysvaltoihin. Sivustolla on kuva Helenasta ja hänen ja Mikon kolmesta yhteisestä lapsesta.

– Tuomioistuimet päättivät, että lapsille, jotka ovat yhdysvaltalaisia, määrätään yksisuuntainen lento Suomeen asumaan isänsä luo. Kaupunkiin, jossa he eivät ole koskaan asuneet. Talo, jossa he ovat käyneet vain muutaman kerran. Kieli, jota he eivät puhu. Helena sai kolme päivää aikaa muuttaa pois kotoa ja palauttaa autonsa. Helenan työviisumin vuoksi hän ei saa lentää sinne (Suomeen) ja palata sitten Yhdysvaltoihin ilman pitkäkestoista lupaa ja hyväksyntää, sivustolla avataan Helenan tilannetta.

– Tärkeä yksityiskohta on, että Helenalla on edelleen puolet huoltajuudesta. Hän tietää, että hänen lapsensa ansaitsevat terveen ja johdonmukaisen suhteen isäänsä. Hän ei ole koskaan uskonut toisin. Joten miten tuomioistuin salli tämän tapahtua? Tämän aiheuttama trauma on tuhoisa. Yhteisönä meidän on seistävä Helenan, uskomattomimman äidin, ja niin monien muiden tuntemiemme tukena ja tuotava rauhaa ja lohtua tähän sotkuun. Jotain oikeutta. Viedään nämä lapset kotiin heidän äitinsä luo, kirjoitus sivustolla päättyy.