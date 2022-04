Oppositio lyttää valmiuslain uudistuksen täysin vajavaisena – näin oikeusministeri Henriksson vastaa kritiikkiin MTV Uutisille

Hallitus on uudistamassa valmiuslakia kiireellisesti. Oppositiosta on vaadittu lakiin mahdollisuutta keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanotto kokonaan.

Henriksson: Kyse on juridisesta ongelmasta

– Suomen hallitus on demokraattisen tasavallan hallitus, ja meidän pitää noudattaa myös kansainvälisiä sopimuksia. Sen takia tässä asiassa meidän pitää kuulla myös komission mielipidettä yhteen asiaan. Se on juridisesti vähän monimutkainen, mutta kyllä me tähän varmasti ratkaisu löydetään.