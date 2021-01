Suomi vetoaa mielenosoittajien vapauttamiseksi Venäjällä – Haavisto: "Väkivalta tuomittavaa"

Haaviston mukaan Suomi on vedonnut mielenosoittajien vapauttamiseksi. Heihin lukeutuvat muun muassa Navalnyin vaimo Julia Navalnaja, joka on tosin jo vapautettu.

Ulkoministeriön tiedossa on myös tapaus, jossa tapahtumia seuranneeseen suomalaistoimittajaan kohdistettiin väkivaltaa Moskovassa, ja hänet pyrittiin pidättämään. Poliisin pamputtamaksi joutui lauantaina ainakin Ylen kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen.

– Nähtävissä oli, että on tulossa suuria mielenosoituksia, mutta rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta on aina tuomittavaa. Kun siihen liittyy toimittajiin kohdistettu väkivalta, niin se on erityisen tuomittavaa koska silloin pyritään estämään vapaata tiedonvälitystä, Haavisto sanoo MTV Uutisille.