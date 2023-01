Suomi tuomitsee jyrkästi Jerusalemissa holokaustin muistopäivänä tapahtuneen terrori-iskun

– Kaikkien ihmisten on voitava harjoittaa uskontoaan turvallisesti ja molemminpuolisen kunnioituksen vallitessa, ulkoministeriö jatkaa tviitissään.

Ampumiset tuomittu laajalti

Ampumiset on tuominnut myös muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Antonio Guterres.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on soittanut liittolaisensa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle tapahtuneen johdosta. Bidenin kerrotaan tuominneen ampumisen "hirvittävänä terrorihyökkäyksenä".

Kaksi kuoli ampumisissa heti seuraavana päivänä

Toinen haavoittuneista on 23-vuotias mies, toinen 47-vuotias mies. Heidät on kuljetettu sairaalahoitoon, ja ainakin nuoremman miehen tilaa on kuvattu kriittiseksi.