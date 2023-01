Väkivaltaisuudet kiihtyvät: Jerusalemissa kaksi ihmistä haavoittui ampumisessa – poliisi tehnyt kymmeniä kiinniottoja eiliseen joukkoampumiseen liittyen

Israelissa kaksi ihmistä on haavoittunut Jerusalemin vanhankaupungin lähellä tapahtuneessa ampumisessa lauantaina, kertovat Israelin lääkintäviranomaiset. Viranomaiset kuvailivat tekoa "terrori-iskuksi".

Toinen haavoittuneista on 23-vuotias mies, toinen 47-vuotias mies. Heidät on kuljetettu sairaalahoitoon, ja ainakin nuoremman miehen tilaa on kuvattu kriittiseksi.