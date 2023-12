Suomelta 100 miljoonan euron lisätuki Ukrainaan

Suomessa puolustusministeriö ilmoitti tänään uudesta puolustustarvikepaketista Ukrainaan. Yhteensä tukea on lähtenyt jo 1,6 miljardin edestä. Ulkoministeriössä taas on saatu valmiiksi ensimmäinen kansallinen suunnitelma Ukrainan jälleenrakennuksen tueksi. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksille tarjotaan pääasiassa neuvontaa ja rahoitusta eri muodoissa.

– Lisäksi Finnfundille suunnataan 25 miljoonaa lisärahaa sijoituksille Ukrainaan, ja siihen tehdään erikoisriskirahoitus, joka on 20 miljoonaa euroa, toteaa jälleenrakennussuunnitelman esitellyt ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps).

Lisäksi Suomi kehittelee erillistä, noin 50 miljoonan euron rahoitusohjelmaa yhdessä Ukrainan kanssa. Mukana keskusteluissa on ollut kymmeniä suomalaisyrityksiä. Yksi niistä on Helsingissä toimiva Temet, jolla on vankkaa osaamista väestösuojien rakentamisessa.