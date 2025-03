Norjan viestitaktiikka kummastuttaa – Jari Isometsä nostaa esiin suomalaisten vireen

Suomi lähtee haastajana Naisten viestiin Trondheimin MM-hiihdoissa. Norja yrittää haastaa ennakkosuosikki Ruotsin rohkealla taktiikalla.

Ruotsin naiset ovat kahmineet jo kaikki kultamitalit naisten hiihtomatkoilta tähän mennessä, eikä viestistä odoteta tähän poikkeusta.

– Ruotsi on suurin suosikki, Norja aika tiukka haastaja, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä linjaa.

Norja ja Ruotsi lähtevät matkaan täysin poikkeavilla taktiikoilla. Ruotsi panostaa loppupäähän, Norja sen sijaan alkuun.

Ruotsin nelikon suurin kysymysmerkki on avausosuuden viejä Emma Ribom, kun seuraavilla osuuksilla on hurjia menijöitä järjestyksessä Frida Karlsson, Ebba Andersson ja Jonna Sundling.

Norjan epävarmin tekijä löytyy puolestaan ankkuriosuudelta, johon on isketty debytantti Kristin Austgulen Fosnäs.

– Brutaali tehtävä Fosnäsille. Hänelle on annettu vähiten armollinen tehtävä ja valtavat paineet, ex-huippuhiihtäjä Martin Sundby sanoo NRK:n mukaan.

Norjassa ihmetellään viestihiihtäjien järjestystä.

– Vaikuttaa siltä, että kukaan kokeneista ei ole halunnut mennä ankkuriosuudelle. Heidi Weng olisi ollut luonnollinen valinta, mutta vaikuttaa, että hän ei ole sitä halunnut, asiantuntija Fredrik Aukland sanoo.

Weng aloittaa Norjan viestin ja häntä seuraavat järjestyksessä Astrid Öyre Slind ja Therese Johaug. Norjan maajoukkuevalmentaja Sjur Ole Svarstad selittää, miksi he lähtevät kärkipainotteisella taktiikalla kilpailuun.

– Olemme hävinneet muutaman loppukirikamppailun, ja lähdemme perjantaina hyökkäykseen, Svarstad sanoo.

NRK kirjoittaa Svarstadin myöntävän, että Austgulen heitetään ikään kuin susille, sillä vastassa on esimerkiksi sprintin ja parisprintin voittaja sekä yhdistelmäkilpailun pronssimitalisti Jonna Sundling.

– Teemme sen, minkä katsomme parhaaksi, Svarstad linjaa.

Suomi paperilla kovin pronssiehdokas

Jari Isometsän mukaan Suomi taistelee viestissä pronssista Ruotsin ja Norjan takana.

– Ruotsin ja Norjan jälkeen tulee kova nippu: Suomi, Sveitsi, Saksa ja USA. Siitä löytyy mitalistit, Isometsä sanoo.

Suomi lähtee matkaan nelikolla Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Jasmi Joensuu.

– Järjestyksessä olisi voinut ollut variaatioita, mutta tuo oli se todennäköisin järjestys, mikä pitikin olla, karpaasi toteaa.

Suomalaisnaisten MM-kisat eivät ole sujuneet tähän mennessä toivotulla tavalla, sillä plakkarissa ei ole vielä yhtään mitalia.

– Jos pannaan pronssimitalista taistelevat maat järjestykseen, Suomi on paperilla paras, eli on meritoituneimmat hiihtäjät. Suomen naishiihtäjät eivät ole suorittaneet täällä niin hyvin kuin paperilla näyttää. Vähän on ollut alavireistä suorittamista, ja sitä taustaa vastaan voi tulla aika tiukkakin taistelu siitä pronssista, Isometsä pyörittelee.

Suomi jäi viime MM-kisojen viestissä neljänneksi, kun Saksa kiilasi hopeamitalille voittajan Norjan ja pronssimitalistin Ruotsin lisäksi.

Naisten viesti käynnistyy perjantaina kello 14.15.