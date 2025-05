Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa MM-kisojen puolivälierässä Yhdysvallat. MTV Urheilu seuraa klo 17.20 alkavan ottelun käänteitä tässä artikkelissa.

Seuranta:

Suomi–Yhdysvallat 0–0 (x–x, x–x, x–x)

Ensimmäinen erä

3. min: Ottelu on alkanut vauhdikkaasti. Suomella pari oikein reipasta hyökkäystä. Bostonin Swaymania kokeiltu pariin otteeseen.

2. min: Suomi saa väkevän alun. Teuvo Teräväinen pääsee laukomaan, mutta kulma on pieni.

1. min: Kiekko on jäässä! Nyt pelataan siis paikasta MM-kisojen välierissä!

Klo 17.10: Päävalmentaja Antti Pennanen haastattelussa.

– Tehokkuus on iso asia. Saattaa olla, että ehkä tämän turnauksen taitavin hyökkäys (USA:lla). Tosi rohkeasti pelaava.

– Jos tulee paljon jäähyjä, niin yli- ja alivoimien osuus nousee, Pennanen pohtii.

Klo 17.05: Teuvo Teräväinen käväisi MTV Urheilun Kasperi Kunnaksen piinapenkissä.

– Ne pelaavat pohjoisamerikkalaista peliä. Pysytään kurinalaisina, Teräväinen linjaa jään reunalta.

Klo 16.52: Yhdysvaltojen leirissä on pysähdytty varmasti todella miettimään, että mikä tämän homman perimmäinen tarkoitus on. Maa on nimittäin voittanut MM-kultaa viimeksi 1960. Modernina aikana se ei ole ollut koskaan edes finaalissa.

Päävalmentaja Ryan Warsofsky vakuuttaa, että "elefantista huoneessa" on puhuttu heti ensitapaamisessa ja nälkä on kova.

Klo 16.34: Oho! Leijonilla pientä murhetta ennen isoa matsia. Sami Kapanen kertoo, että maajoukkueen bussissa on ollut teknistä ongelmaa ottelun alla. Leijonat oli hallilla noin 15–20 minuuttia myöhässä aikataulusta.

– Mielenkiintoista nähdä, onko sillä vaikutusta, Kapanen sanoo.

1:15 Suomella haasteita MM-puolivälierän alla – bussivika sekoitti aikataulut

Klo 16.30: Studiolähetys on käynnissä! Sitä voi siis seurata MTV3-kanavalta tai MTV Katsomosta.

– Nuori ja erittäin hyvin liikkuva joukkue. Monia pelaajia, jotka olleet yli viisi vuotta NHL:ssä. Kova haaste ja hyvä testi (Leijonille), Olli Jokinen avaa USA-nippua studiossa.

Suomelle olisi tietysti kelvannut Tanska puolivälierävastukseksi.

– Ehkä hyvänä kakkosena USA, Jokinen heittää.

Klo 16.25: MTV3:n ja MTV Katsomon studio käynnistyy muutaman minuutin kuluttua.

Sitä ennen on paikka kerrata illan pudotuspeliparit.

Alkuillan toisena matsina on Sveitsin ja Itävallan otatus. Sveitsi voitti B-lohkon, Itävalta nousi A-lohkon neljänneksi ja ensimmäistä kertaa puolivälieriin yli 30 vuoteen.

Illalla on kisaisäntien vuoro. Tanska yrittää selvitä jollakin tavalla Kanadan kanssa. Ruotsi sijoittui A-lohkossa toiseksi, mutta "palkinto" vaikuttaa kovalta, sillä vastassa on nimivahva ja hyökkäysorientoitunut Tshekki.

MM-puolivälierät:

Suomi–Yhdysvallat 17.20

Sveitsi–Itävalta 17.20

Ruotsi–Tshekki 21.20

Kanada–Tanska 21.20

Klo 16.16: Yhdysvaltojen joukkue on päässyt ehkä hieman tutkan alta MM-kisojen alkulohkon osalta. Se sijoittui toiseksi Sveitsin taakse.

Joukkueen vaarallisimmat ja nimekkäimmät tähdet ovat Columbuksen tähtipuolustaja Zach Werenski, Buffalon tehohyökkääjä Tage Thompson, Utahin pistehirmu Clayton Keller ja Bostonin tähtivahti Jeremy Swayman.

Werenski nakutti hurjat 82 pistettä NHL:n runkosarjassa, mikä oli puolustajien toisiksi kovin lukema. Parempaan kykeni jenkkijoukkueesta vain Keller, joka oli NHL:n pistepörssin 12:s 90 tehopisteellä.

Klo 16.15: Ykköstähtiin kuuluva Teuvo Teräväinen palaa odotetusti kokoonpanoon kohtalonotteluun. Myös tulikuumuuttaan huilannut Juuse Saros on mukana illan ottelussa. Suomen ehdoton kärkitähti pelasi upean ottelun maanantaina Kanadaa vastaan.

Leijonien kokoonpano MM-puolivälierään:

Maalilla:

Juuse Saros (Emil Larmi)

Hyökkääjät:

Eeli Tolvanen – Juho Lammikko – Teuvo Teräväinen

Patrik Puistola – Juuso Pärssinen – Lenni Hämeenaho

Mikael Pyyhtiä – Jan-Mikael Järvinen – Eemil Erholtz

Harri Pesonen – Hannes Björninen – Waltteri Merelä

Puolustajat:

Mikko Lehtonen – Vili Saarijärvi

Atro Leppänen – Nikolas Matinpalo

Jesper Mattila – Mikael Seppälä

Rasmus Rissanen

13. hyökkääjä: Joona Ikonen

Klo 16.12: Oikein mainiota torstain alkuiltaa! Se on tulos tai ulos. Leijonat kohtaa siis MM-puolivälierässä USA:n klo 17.20 alkaen. Studiolähetys käynnistyy MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla jo klo 16.30.

Suomi on päässyt välieriin viimeksi keväällä 2022, kun lopputuloksena oli maalmanmestaruus.