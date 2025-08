Draamaa frisbeegolfin MM-kisoissa: Tähtipelaaja löi hanskat tiskiin

Frisbeegolfin tähtipelaaja Kristin Lätt on jättänyt Tampereella ja Nokialla käytävät MM-kisat kesken perjantaina.

Lätt oli jo keskiviikon avauskierroksen jälkeen murheellisissa tunnelmissa, vaikka eroa kisan kärkeen oli tuossa vaiheessa vain kuusi heittoa.

– Minua pitkään vaivanneet ongelmat jatkuvat. Valitettavasti mikään ei ole muuttunut. Ei tuntunut lainkaan hyvältä. En ole saanut nukuttua. Tämä on vaikea viikko minulle, virolaistähti sanoi keskiviikkona Disc Golf Pro Tourin haastattelussa ja pidätteli kyyneleitään.

– Haluan vain selviytyä. On ollut niin vaikeaa. En tiedä, pystynkö pelaamaan turnauksen loppuun. Ahdistus on niin vakava, että on vaikeaa tulla sen kanssa toimeen.

Perjantain kolmannen kierroksen päätteeksi Lätt kertoi lopulta vetäytyvänsä turnauksesta. Keskeytyshetkellä hän oli jäänyt jo 17 heittoa kisan johtopaikkaa jakavista 15-vuotiaasta Iida Lehtomäestä ja yhdysvaltalaisesta Ohn Scogginsista.

Aiemmin heinäkuussa Lätt taipui Tallinnassa pelatussa kotikisassaan Suomen Silva Saariselle viimeisen kierroksen isojen puttausongelmien vuoksi. Saarinen nousi päätöskierroksella kolmen heiton takaa ja vei uransa ensimmäisen major-turnausvoiton kahden heiton erolla Lättiin.

33-vuotiasta Lättiä pidetään lajin parhaana naispelaajana. Hän on kaksinkertainen maailmanmestari ja seitsenkertainen major-voittaja.