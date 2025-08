Niklas Anttila heiton päässä MM-kärjestä

Niklas Anttila on enää heiton päässä ykköstilasta frisbeegolfin MM-kisojen avoimessa luokassa.

Suomalainen supertähti pelasi 59 heitolla (8 alle parin) Tampereen Monster-kentän perjantaina ja paranteli kokonaistuloksensa –25:een. Yhdysvaltain Ezra Aderhold (–26) hävisi kolmoskierroksella neljä heittoa Anttilalle, joka otti tulostilanteen varsin tyynesti.

– Ihan hyvin olen pelannut. En liikaa halua verrata siihen, paljonko olen kärjestä, vaan miltä minusta tuntuu. Ja on tuntunut ihan hyvältä.

Anttila selvisi ilman bogeyja perjantaina, eli päivä sujui ilman suurempia virheitä.

Suomalainen on suhtautunut kriittisesti puttaamiseensa läpi MM-turnauksen, eikä viimeistely kerännyt taaskaan ruusuja.

– Puttiin kun saa vielä jotain järkeä, niin tulee hyvä kilpailu.

Viime vuoden MM-kakkonen kuitenkin uskoo, että tilanne muuttuu.

– Tuntuu ihan hyvältä. Voi olla, että huomenna menevät kaikki sisään. Tänään sain pari pidempää sisään eikä ollut kuin pari lyhyttä missiä. Parempaan päin.

Puttiongelmat vaikuttaisi olevan Suomen MM-kisojen avainsana, sillä myös kilpailun johtaja Aderhold manasi griinityöskentelyään.

– Putit eivät vain osuneet tänään. Laitoin pari todella lyhyttä ohi, eikä kakkosringin puttikaan ollut samanlaista kuin eilen.

Anttila ja Aderhold tekivät vuorotellen rataennätykset torstaina, kun ensin suomalainen heitti –10 ja yhdysvaltalainen vastasi –14:llä.

Kesän paras viikonloppu

Tiedettiin etukäteen, että Anttila tekisi muihin verrattuna kovempaa tulosta metsäisellä Tampereen-radalla kuin avoimella Nokian-radalla.

Monipuolinen pelaaja uskoo, että pystyy tarvittaviin suorituksiin myös MM:ien toisella paikkakunnalla.

– Sitten kun pelini on hyvää, ei ole hirveää eroa, missä pelataan.

Euroopan avoimet -arvoturnausta on heitetty Nokialla vuosikausia, ja se on ollut Anttilalle kaikista vaikein major-kilpailu. Urheilija ei itse löydä syitä sille, miksi Beast-kentällä on tullut takkiin.

– Ei ole vain sattunut hyviä kierroksia sinne. Minusta tuntuu, että pelaan siellä ihan hyvin.

Nokialle saapunee viikonloppuna kymmenisentuhatta ihmistä seuraamaan MM-frisbeegolfin huipennusta. Anttila nauttii suuren urheilujuhlan tunnusta.

– Tulee siistejä päiviä. Nyt eletään sitä kesän parasta viikonloppua, enkä malta odottaa, että pelit alkavat.

Maailman ykkönen Gannon Buhr (–24) ja vuoden 2022 MM-hopeamitalisti Aaron Gossage täydentävät lauantain kärkikortin.