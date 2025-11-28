Poliisi etsii noin 60-vuotiasta, kateissa olevaa miestä Vantaalla.
Poliisi etsii Vantaalla kadonnutta miestä.
Mies on noin 60-vuotias ja 175 senttimetriä pitkä.
Poliisin mukaan miehellä on olkapäille ulottuvat maantienharmaat hiukset, jotka ovat yleensä poninhännällä sekä harmahtava parta.
Miehen yllä saattaa olla punainen tuulitakki.
Edellisen kerran mies on tavoitettu toirstai-iltana kello kuuden aikaan illalla. Hän on kateissa Kulotieltä, Kulomäen alueelta.
Poliisi on kiinnostunut kaikista havainnoista toirstai-illan jälkeen ja ne pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.