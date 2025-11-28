Skotlantilaismiehen polttopullohyökkäys tallentui valvontakameran kuviin Livingstonin poliisiasemalla.
Jamie Taylor, 34, hänen heitettyä itsetehtyjä palopommeja kohti Livingstonin poliisiasemaa ja sen edessä olevia ajoneuvoja.
Vaarallinen välikohtaus tallentui keskisessä Skotlannissa sijaitsevan poliisiaseman valvontakameraan.
Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka yksi Taylorin heittämistä tulipulloista on sytyttää sammutustöihin tulleen poliisin palamaan. Liekkimeri roihahtaa lopulta vain noin metrin päässä virkavallan edustajasta, joka lähtee välittömästi juoksemaan takaisin kohti sisätiloja.
Vakava rikos tapahtui kuluvan vuoden toukokuussa, Skotlannin poliisista kerrotaan.
Taylor tunnusti syyllisyytensä Edinburghin korkeimmassa oikeudessa torstaina. Hänet tuomittiin muun muassa poliisin hengen vaarantamisesta sekä vaarallisten aineiden hallussapidosta.
Katso hurja tilanne yllä olevalta videolta.