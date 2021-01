Ihmisoikeusjärjestö pitää Navalnyita mielipidevankina – tällä tavalla heitä Venäjällä kohdellaan: "Kidutus rehottaa vankiloissa"

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoo, että maailmassa on tuhansia mielipidevankeja, kaikilla maanosilla.

Amnesty International Suomen toiminnanjohtaja Frank Johanssonin mukaan mielipidevankeja on myös Suomessa.

– Kyse on aseistakieltäytyjistä, jotka ovat kieltäytyneet myös rangaistuksen omaisesta, liian pitkästä siviilipalveluksesta. Heitä on joka vuosi muutamia.

Järjestö vaatii oppositiojohtajan vapautusta

Maailman suurimman ihmisoikeusjärjestön Amnesty Internationalin mukaan myös Aleksei Navalnyi on mielipidevanki ja järjestö vaatii oppositiojohtajan vapautusta välittömästi.

– Navalnyi on pidätetty vain ja ainoastaan hänen poliittisten mielipiteidensä takia. Hän ei ole yllyttänyt väkivallan käyttöön ja tässä tapauksessa me olemme luoneet tällaisen mielipidevanki-termin. Näiden kohdalla se keskeinen vaatimus on välitön vapauttaminen, Johansson kommentoi.