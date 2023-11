Ulkomaisista vankiloista Ruotsissa on eniten suomalaisvankeja – tästä syystä tarkka vankien määrä ei ole ulkoministeriön tiedossa

– Meidän neuvomme on se, että voi pyytää Wienin konsulisuhteita koskevan sopimuksen mukaisesti ilmoittamaan pidätyksestä kotivaltion – eli Suomen – maan edustustolle tai lähimmälle Suomen edustustolle, Ulkoministeriön vastuuvirkamies Virpi Hanhikoski sanoo Asian ytimessä -ohjelmassa.

Tepi Salo kertoi Asian ytimessä -ohjelmassa – mutta myös vankeusajastaan kertovassa kirjassa – että aika vankileirillä oli karua, mutta niin inhimillistä kuin se vain Venäjällä voi olla. Hän on kiitollinen suomalaisille viranomaisille ja diplomaateille, jotka mahdollistivat tuomion istumisen osittain Suomessa.

– Minua on kohdeltu ehkä jopa paremmin, mitä olisin ansainnut, Salo pohtii.

– Meillä on edelleen siellä (Venäjällä) suurlähetystö, jotka hoitavat vapauden menettäneiden asioita silloin, kun on tarpeen, Hanhikoski sanoo.

"Tarkka luku" ei ole tiedossa

Tällä hetkellä ministeriössä ei Hanhikosken mukaan ole "ihan tarkkaa lukua" siitä, kuinka moni suomalainen on tällä hetkellä vankilassa Suomen rajojen ulkopuolella.

Hanhikosken mukaan ministeriö julkaisee tilastolukuja vuosittain tammikuun alkupuolella. Jos maassa on alle 10 suomalaista vankia, tarkkoja lukumääriä ei ilmoiteta maakohtaisesti tietosuojasyistä.

– Kun lukuja käsitellään, puhutaan mieluimmin niin, että meillä on esimerkiksi tämän vuoden aikana lokakuun loppuun mennessä käsitelty 86 konsuliasiaa, joihin liittyy vapaudenmenetys.

– Osa niistä asioista on saattanut päättyäkin.

Ruotsi on yksi niistä maista, joissa suomalaisvankeja on enemmän kuin 10. Toinen tällainen maa on Espanja.