Suomi on maailman neljänneksi paras maa, jonka heikoin lenkki on perustason koulutus – mutta miksi?

Suuren ja laadukkaan kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomi on maailman neljänneksi paras maa. Sosiaalisen kehityksen indeksin (SPI) mukaan Suomi on onnistunut erityisesti mielipiteenvapauden, lukutaidon ja ympäristön laadun suhteen. Heikoin tilanne on peruskoulutuksen ja toisen tason puolella, missä Suomi on vasta sijalla 35.