"Suomi luopuu uskostaan, että sillä on erityissuhde Venäjään" – virolaisasiantuntija sanoo Suomen valinneen Naton tien

– Suomi luopuu uskostaan, että sillä on erityissuhde Venäjään, joka voidaan parhaiten ylläpitää niin, ettei liittouduta sotilaallisesti, Raik sanoo.

Sotilaallinen liittoutumattomuus on ollut Suomen poliittinen linja pitkään, vaikka niin sanottua Nato-optiota onkin pidetty aina toisinaan esillä.

Viime viikkoina tilanne on kuitenkin muuttunut nopeasti. Natoa jo pitkään kannattanut kokoomus on saanut seurakseen esimerkiksi perussuomalaiset, jonka eduskuntaryhmä ilmoitti äskettäin kannattavansa Suomen liittymistä Natoon.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan totesi, että päätös mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on tehtävä kevään aikana. Nato on toistuvasti kertonut, että ovi Suomen Nato-jäsenyydelle on auki.