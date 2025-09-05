Valtonen pitää julkilausumaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisena

Ulkoministeri Valtonen pitää julkilausumaa historiallisena.

Suomi liittyy Ranskan ja Saudi-Arabian valmistelemaan New Yorkin julkilausumaan Palestiinan kysymyksestä ja kahden valtion mallista, kertoo ulkoministeriö.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää julkilausumaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisena. Hän kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa.

Päätöksen liittymisestä teki Valtonen ministerin valtuuksillaan. Hän sanoo tehneensä ratkaisun keskusteltuaan laajasti valtionjohdon ja hallituskumppaneiden kesken.

Valtonen teki päätöksen siitä huolimatta, että hallitus ei ollut asiasta yksimielinen. Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset olivat eri mieltä asiasta.

Häneltä kysyttiin, kuinka paha kauneusvirhe on, ettei hallitus ole asiassa yksimielinen.

– Meillä on erilaisia painotuksia. Itse en pidä sitä sinänsä kauneusvirheenä tai virheenä. Mielestäni on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus tuoda mielipiteensä julki. Me elämme demokratiassa, Valtonen sanoi.

Valtonen pitää julkilausumaa historiallisena ja Ranskan ja Saudi-Arabian johtamaa prosessia merkittävänä.

– Käsillä on kansainväliseltä yhteisöltä vakavin pyrkimys vuosiin ratkaista Lähi-idän konflikti. On tärkeää, että Suomi tukee sitä, Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä.