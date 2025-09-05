Valtonen pitää julkilausumaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisena

2:10imgVideo: Suomen Palestiina-päätös jakaa hallitusta
Julkaistu 05.09.2025 11:43(Päivitetty 53 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Toimittajan kuva

Tommi Forsman

tommi.forsman@mtv.fi

STT

Ulkoministeri Valtonen pitää julkilausumaa historiallisena.

Suomi liittyy Ranskan ja Saudi-Arabian valmistelemaan New Yorkin julkilausumaan Palestiinan kysymyksestä ja kahden valtion mallista, kertoo ulkoministeriö.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää julkilausumaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisena. Hän kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa.

Päätöksen liittymisestä teki Valtonen ministerin valtuuksillaan. Hän sanoo tehneensä ratkaisun keskusteltuaan laajasti valtionjohdon ja hallituskumppaneiden kesken.

Lue myös: Suomi mukaan Palestiina-julkilausumaan, näin ulkoministeri kommentoi päätöstään

Valtonen teki päätöksen siitä huolimatta, että hallitus ei ollut asiasta yksimielinen. Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset olivat eri mieltä asiasta.

Häneltä kysyttiin, kuinka paha kauneusvirhe on, ettei hallitus ole asiassa yksimielinen.

– Meillä on erilaisia painotuksia. Itse en pidä sitä sinänsä kauneusvirheenä tai virheenä. Mielestäni on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus tuoda mielipiteensä julki. Me elämme demokratiassa, Valtonen sanoi.

Valtonen pitää julkilausumaa historiallisena ja Ranskan ja Saudi-Arabian johtamaa prosessia merkittävänä.

– Käsillä on kansainväliseltä yhteisöltä vakavin pyrkimys vuosiin ratkaista Lähi-idän konflikti. On tärkeää, että Suomi tukee sitä, Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä.

Lisää aiheesta:

Hallituksen rivit repesivät pahasti Palestiina-julkilausumassa: "Yhteistyön pohjaa kuluttavaa..."Suomi tekee tänään tärkeän Palestiina-linjauksenOrpo: Huomenna ratkaistaan, osallistuuko Suomi Palestiina-julkilausumaanUlkoministeri vähättelee Ylellä Essayahin ja Tavion poikkeamia Suomen linjasta: "Hän on eri mieltä, mennään eteenpäin"Ulkoministeri Valtonen Tavion päätöksestä: Ei tietenkään muuta Suomen linjaaAsiantuntijat: Turkista ei tule Naton kynnyskysymystä – "Varmaan Yhdysvalloissa ollaan kiinnostuneita, mitä jäsenmaat täällä sivussa puuhailevat"
PalestiinaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Palestiina